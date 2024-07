Após ser expulso mais uma vez, Zubeldía credita vitória em Curitiba a Calleri

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 1:11 Para compartilhar:

O técnico Luis Zubeldía reconheceu que o São Paulo ‘sofreu’ diante do Athletico-PR e creditou a vitória, por 2 a 1, em Curitiba, nesta quarta-feira, ao talento do centroavante Calleri, autor do segundo gol. O treinador, que mais uma vez foi expulso e não vai estar no banco sábado frente ao Red Bull Bragantino, analisou a conquista dos três pontos no Paraná.

“O Athletico, nos primeiros minutos, teve algumas finalizações ao gol. Fizemos o gol, tivemos controle e domínio do jogo. Rapidamente chegaram ao empate e mesmo assim tivemos o controle do jogo. No segundo tempo, nos faltou sair da pressão que o Athletico fez com sua torcida”, disse o argentino em entrevista coletiva.

“Mas fizemos um gol num momento justo na segunda parte. Isso é o que acontece quando tem um centroavante com faro, com experiência, qualidade do Calleri. Aproveitou um erro e fez o gol. Depois, sofremos como um visitante contra um bom time. Mas eu gostei do trabalho do time, venho gostando do trabalho do time e temos de seguir por este caminho”, completou.

Zubeldía afirmou que não deverá poupar jogadores diante do Bragantino. “Na verdade, o que eu tenho aprendido aqui é que a partida que vem é a mais importante. Não estou pensando em acumular pontos pensando no que pode acontecer mais para a frente. Creio que não temos tempo para projetar. O que estamos tentando fazer é o melhor possível em cada partida, jogar com a melhor energia possível, aproveitar o pouco tempo que temos de preparação e que daqui a pouco os jogadores mantenham participação. A ideia seria não mudar muito de uma partida para a outra. Só tirar quem está lesionado ou suspenso, para que o time vá ganhando forma e tenha consistência. Fizemos um bom jogo. Vamos seguir brigando, trabalhando, para ter essa identidade.”