Após ser exposta por Maíra Cardi, internauta detona influenciadora: ‘Fala tanto de sororidade’

Maíra Cardi não gostou nem um pouco de ter descoberto mensagens que seu noivo, o influenciador financeiro Thiago Nigro, recebeu de uma mulher anônima nas redes sociais com conteúdo íntimo.

Revoltada, a empresária expôs, nesta semana, o nome para os fãs e disparou mensagens contra ela na web.

Já nesta quarta-feira (26), a internauta identificada como Sophia usou seu perfil para fazer um desabafo desesperado após ser detonada pela ex de Arthur Aguiar.

Ela pediu o fim dos ataques que, segundo ela, está recebendo e criticou a postura de Maíra.

“Ela não precisava me expor desse jeito. Eu sei que errei, mas ela não precisa me expor dessa forma. Por favor, parem de me marcar nessas páginas de fofocas. Vocês não sabem as ameaças que estão me fazendo e as ofensas. Já assumi que errei”, disse ela, admitindo sua atitude.

Sophia também apontou hipocrisia na atitude da ex-BBB.

“É uma mulher que fala tanto de sororidade, que na primeira oportunidade joga outra mulher na fogueira“.

Para finalizar, a internauta sugeriu buscar amparo na Justiça.

“Não sei o que fazer, nem como fazer, mas vou procurar meus direitos. Vocês não imaginam o que eu estou passando. Mais um dia com várias ameaças e ofensas. Parem de me marcar nessas páginas de fofoca”.

Na noite do último domingo (23), Maíra Cardi exibiu mensagens que a internauta enviou ao seu noivo.

A ex-BBB classificou a atitude da seguidora como “invasiva e constrangedora”, independentemente de se tratar de um rapaz solteiro ou comprometido.

