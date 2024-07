Após ser eliminado em Paris, número 1 mundial de esgrima protesta contra árbitros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2024 - 14:08 Para compartilhar:

O esgrimista georgiano Sandro Bazadze, número um do mundo, reclamou com veemência dos juízes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao ser eliminado neste sábado (27) nas oitavas de final da prova de sabre masculino: “Eles me matam pela segunda vez”, protestou.

O Grand Palais, sede da esgrima na capital francesa, já recebeu muitas exposições desde a sua criação, em 1900, e Bazadze proporcionou uma das cenas mais memoráveis.

O georgiano, que fará 31 anos na segunda-feira, se recusou a sair do local da prova e gritou contra a árbitra espanhola Vanesa Chichón, depois de esta ter recorrido ao vídeo para declarar que o egípcio Mohamed Amer havia conseguido o toque que lhe deu a vitória por 15-14.

O bicampeão europeu continuou a esbravejar contra ela depois, mas Chichón o ignorou e deixou a arena do Grand Palais, no centro de Paris.

“Os juízes, como em Tóquio, estão me matando pela segunda vez”, disse Bazadze aos repórteres pouco antes de deixar o local da prova, se referindo à derrota na semifinal diante do tricampeão olímpico Aron Szilagyi em 2021.

“Em Tóquio, eles destruíram minha vida, quase acabaram com a minha carreira”, desabafou ele. “Voltei e me tornei o número um do mundo, me preparei para os Jogos Olímpicos, mas ela me matou”.

Bazadze deu um ‘show’ na capital francesa. O público chegou a vaiá-lo, mas ele pareceu não notar enquanto estendia os braços, implorando, em vão, a outros árbitros.

No final, acabou saindo do Grand Palais sem parar de reclamar, baseado no fato de que, em sua opinião, o uso de vídeo não é comum nas Olimpíadas.

“Minha carreira acabou. Acabou”, disse ele. “Como posso voltar se os árbitros me matam o tempo todo?”.

Suas ameaças de ‘pendurar a espada’ coincidiram com promessas de não deixar morrer a questão do suposto erro de arbitragem.

“Cheguei aos Jogos nas piores condições da minha vida”, disse ele. “Não vou deixar assim. Juro pelos meus filhos que farei alguma coisa”.

