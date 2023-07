Após ser dispensado da Globo, André Marques revela: ‘Já quis sair na porrada com Boninho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 19:47 Compartilhe

O ator e apresentador André Marques, 43 anos, fez uma revelação surpreendente sobre o tempo em que trabalhou na Globo.

Durante entrevista ao videocast Otalab, que foi ao ar nesta terça-feira, ele falou sobre conflitos com o diretor da emissora, Boninho, ao longo de muitos anos em que trabalhou na casa.

Ex-apresentador do É de Casa, André Marques relembrou que conheceu o diretor na ocasião de sua estreia em Malhação, que também foi a edição de primeira edição de Boninho.

“Eu conheci ele como diretor em Malhação, quando ele assumiu e o pessoal ‘Ó, o filho do seu Boni vai assumir e o garoto é brabo’. Ele tinha 20 e poucos anos. Ele foi um cara muito cobrado, que eu já ouvi histórias de amigos, colegas de trabalho e dele, rispidamente pelo seu Boni, um dos maiores magos na história da televisão”, contou André Marques ao apresentador Otaviano Costa.

O ator destacou que a relação entre os dois nunca foi fácil.

“Às vezes ele brigava muito comigo e eu ouvi do amigo pessoal dele: ‘O pai dele era assim e esse é o jeito dele. Ele tá pegando no teu pé porque ele gosta de você’”, ouviu o ator.

“Quando eu fui pro entretenimento, ele assumiu o Vídeo Show ao vivo e pegava muito no meu pé. Eu já tive vontade de chamar ele pra sair na porrada. Só que eu conversava com ele e ele sabia que eu era um cara bom, gostava de mim, mas eu demorei a entender isso”, acrescentou o apresentador.

Ainda durante o videocast, André Marques relembrou um episódio desagradável que viveu com Boninho.

“Uma vez, eu lembro que eu ajudava a escolher os DJs do Big Brother Brasil e foi um dia que ele não gostou. O cara se comportou mal. Eu fui lá falar com ele e ele: ‘Vem aqui’. Eu falei: ‘Cara, eu tô em casa. Eu tô em Niterói de pijama’, e ele: ‘Vem de pijama’. Eu fui de pijama para o Projac, e ele: ‘Você veio de pijama?’, eu: ‘Você falou pra eu vir de pijama, pô’. Ele falou: ‘Falta de respeito’, e eu: ‘Falta de respeito não, eu tava em casa, você que faltou com respeito e me mandou vir aqui agora, então eu vim de pijama’. Sempre teve isso. Ele já brigou sério comigo quando precisou, mas sempre me ajudou”, ponderou o ator.

