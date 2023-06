Após ser detonado nas redes sociais, Neymar rompe com a cunhada; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 30/06/2023 - 16:53 Compartilhe

A fase de Neymar não anda nada boa! A nutricionista Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, namorada do craque do PSG, usou os Stories no Instagram, nesta sexta-feira, 30, para se pronunciar sobre as diversas traições do qual o menino Ney está envolvido. Na publicação Bianca não poupou palavras e detonou o cunhado famoso.

“Eu poderia enviar isso por whatsapp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas”, começou ela.

“Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos ‘cristãos’, que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros ‘querem o derrubar’, enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz”.

“O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê, e continuar agindo como criança? Para quem acha que a minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa. Nunca existiu nenhum tipo de contrato ou acordo. Isso é extremamente ofensivo para quem foi muito bem criada, tem orientação, apoio, amor, valores e exemplo dentro de casa”, continuou.

“Ela é uma mulher muito bem-sucedida, que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), ela tem uma vida muito confortável e poderá criar a sua filha da melhor maneira possível. Ela realmente está nessa relação por amor, por querer que sua filha tenha a família unida e um pai presente, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer”.

“Infelizmente ela está passando por tudo isso no momento que era para ser o mais feliz de sua vida. Tiraram a tranquilidade e as boas lembranças que ela precisava ter nesse momento. A decisão e escolhas dela cabem somente a ela. Nós sempre estaremos aqui! Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral”, finalizou.

Neymar rompe relações com a cunhada

Ao ver o sermão público que recebeu da cunhada, Neymar resolveu cortar relações com Bianca e deixou de seguir ela no Instagram.

Desde a semana passada, diversas modelos e influenciadoras estão usando a internet para expor mensagens que receberem do jogador, mesmo ele estando namorando com Bruna Biancardi, que está grávida do segundo filho dele. A IstoÉ Gente lista algumas abaixo!

A influenciadora Fernanda Campos revelou para colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que ficou com o craque do PSG na véspera do Dia dos Namorados, celebrado no último dia 12 de junho.

A influenciadora transexual Sophia Barclay contou que já ficou com Neymar. “Aconteceu no ano passado. A gente estava numa festa particular e acabamos ficando, tendo relação e nada demais. Ele quis que eu assinasse uma papelada”, disse ela para Fábia Oliveira. “Pediu pra mim e para as mulheres que estavam presentes, mas eu conversei com ele e consegui reverter para eu não assinar o tal contrato de sigilo”, contextualizou.

A modelo norte-americana Celeste Bright usou o Instagram para expor a mensagem que o craque do PSG lhe mandou. O menino Ney reagiu a um Stories da loira com emoji de palmas. “Se você tem uma namorada ou uma esposa, não mande mensagens diretas para mulheres. É errado e muito desrespeitoso com a sua companheira”, disparou Bright na web.

Por fim, a estudante de arquitetura Isis Mesquita apresentou conversas privadas com o atleta após ele ter reatado com Biancardi.

