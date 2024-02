Após ser preso em flagrante, Valdemar Costa Neto tem pena convertida para preventiva por Moraes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/02/2024 - 8:08 Para compartilhar:

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), converteu a prisão de Valdemar Costa Neto de flagrante para preventiva nesta sexta-feira, 9. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

A defesa do presidente do PL entrou em seguida também com um pedido de liberdade. Diante disso, o magistrado abriu prazo de 24 horas para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o caso.

Valdemar Costa Neto foi alvo de mandado de busca e apreensão em operação da Polícia Federal, que foi realizada na última quinta-feira, 8.

Os policiais encontraram em sua residência um revólver com o registro vencido e uma pepita de ouro de 39 gramas, que não tinha origem declarada. Com isso, ele acabou sendo preso em flagrante por posse ilegal de arma e usurpação de bens da União.

Advogado de Bolsonaro lamenta

Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para falar a situação, e classificou como “vergonhosa”. “A não soltura do Presidente Valdemar nesse momento só escancara ainda mais o momento que o Brasil vive. Minha solidariedade a ele, bem como à sua esposa e familiares”, escreveu Wajngarten nas redes sociais.

