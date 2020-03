Após ser deixado sozinho em apartamento em MT, menino de 4 anos cai de janela de 2º andar

Ontem (07), após ser deixando sozinho em um apartamento, um menino de 4 anos de idade caiu de uma janela, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, Mato Grosso do Sul.

As testemunhas relataram que no início da manhã escutaram gritos que vinham do apartamento do segundo andar, segundo o boletim de ocorrência. Em seguida, viram uma criança cair da janela, em cima de um veículo e depois cair no chão. Eles ajudaram a criança, que estava com ferimentos. Ao procurar os responsáveis pelo menino, os vizinhos descobriram que ele estava sozinho no imóvel e chamaram a polícia.

A criança foi levada para o Hospital Regional de Sinop após socorro do Corpo de Bombeiros foi até o local prestar socorro à criança. O Conselho Tutelar foi acionado e ficou responsável pela vítima. A Polícia Militar foi até o local após receber informações de que a mãe do menino e a dona do apartamento teriam voltado ao imóvel.

Para a polícia, a mãe do menino contou que na tarde de sexta (6) deixou o filho sob os cuidados da dona do apartamento para ir a uma festa de faculdade e combinou com a cuidadora que iria buscar a criança até a 9h deste sábado (7). Na ocasião, ela disse que tentou contato com a babá alguns minutos depois do horário combinado, mas não conseguiu localizá-la.

As mãe da criança e a dona do apartamento foram detidas e conduzidas a delegacia de Sinop. Elas devem passar por audiência de custódia neste sábado (7).