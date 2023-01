Após ser criticado por ter novo namorado, viúvo de Paulo Gustavo se defende: ‘Posto quando eu quero’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2023 - 1:27 Compartilhe

Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, se defendeu de críticas em sua conta no Instagram após postar foto com seu namorado, o cantor Silva.





“Ele parou de mostrar fotos com o namorado depois das críticas. Viva sua vida. Se para você é era de novo ciclo, siga. Eu acho errado, mas quem sou eu?”, comentou uma internauta, que logo foi respondida por outra seguidora: “Muito cedo para ter outro. Que amor foi esse?”, escreveu.

Na sequência, o dermatologista de 34 anos rebateu ambas: “Eu posto quando eu quero! Quem controla o tempo da minha vida sou eu! Meus desejos, minhas questões, minhas contas para pagar… Ninguém me ajuda com nada disso! Cedo ou tarde, qualquer comentário será sempre injusto para quem viveu tamanha dor. Só quem vive sabe.”



O pai dos gêmeos Romeu e Gael, de 3 anos, também compartilhou imagens ao lado de Monique Alfradique, Marcus Majella e outros amigos. Confira:

