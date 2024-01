Após ser comparada a He-Man, Kéfera Buchmann capricha na pose em cliques de biquíni

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/01/2024 - 18:26 Para compartilhar:

A influenciadora Kéfera Buchmann, 30 anos, não se deixou abater pelos comentários após viralizar, no último final de semana, com um vídeo em que ela aparece dançando de costas e foi comparada pelos internautas com He-Man, personagem de desenho animado.

Na última quarta-feira, 3, ela zombou da situação em um série de vídeos publicados nos Stories do Instagram.

Já nesta sexta-feira, 5, a youtuber resolveu aproveitar o verão para renovar o bronzeado. Com cliques de biquíni, Kéfera caprichou nas poses e mostrou que está com o shape em dia.

Nos registros, a famosa surge à beira da piscina usando um fio-dental preto. Para acompanhar, ela acrescentou apenas emojis de sol na legenda da publicação no Feed. Já nos stories, a influenciadora apresentou seu novo bronzeado.

“Uma pena a nossa He-Mana não tá no BBB”, brincou uma seguidora. “Estou obcecado com o shape da mãe”, elogiou outra. “Está se achando a gostosona, né Kéfera?!? Parabéns, pois eu também acho”, divertiu-se mais uma usuária da plataforma.

A youtuber Kéfera Buchmann tem se dedicado ao estilo fitness e compartilha nas redes sociais seus treinos e dicas de vida saudável.

