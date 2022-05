Após ser chamado de ‘abusivo’, Rafael Ilha processa Luana Piovani por danos morais

Em uma entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da Record TV, que foi ao no último domingo, Rafael Ilha disse: “Me senti constrangido com aquela postagem, sem preocupação nenhuma com o que isso poderia gerar. Meu filho de 18 anos me perguntou porque a Luana me chamou de abusador. Em tudo o que passei na minha vida, momentos bons e ruins, eu não tenho nada de relacionamento abusivo, de agressões às mulheres”.

Entenda a polêmica

Luana compartilhou nos Stories do Instagram uma publicação onde mostra ex-participantes de realitys shows. Entre eles, aparecem Marcos Hartes, Dado Dobalabella, Arthur Aguiar, o cantor Biel, Rafael Ilha e o ex-BBB Lucas Viana.

“Recebi, não conhecia todos, mas depois da explicação, entendi. Tudo abusivo e o Brasil? Ama!”, escreveu a famosa na ocasião.