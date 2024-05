Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/05/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 15 MAI (ANSA) – Um membro do partido do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, confirmou ao jornal The Guardian nesta quarta-feira (15) que o chefe de governo foi atingido no abdômen e está passando por uma cirurgia. (ANSA).