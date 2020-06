Após ser ameaçado por vizinhos, Leo Chaves troca local de live

Antes de se apresentar em sua live, no último sábado (30), o cantor Leo Chaves teve dificuldades. Ele, que planejava fazer o show on-line em seu condomínio em Contagem, cidade de Minas Gerais, teve que mudar o local após sofrer ameaças de seus vizinhos.

Segundo informações do jornal Estado de Minas, os moradores não queriam que a apresentação doa artista acontecesse no espaço com a alegação de possível risco de proliferação de coronavírus.

Na confusão, alguns vizinhos afirmaram que jogaria ovo em Leo durante a transmissão, além te tentarem invadir o evento com arma de fogo se ele não desistisse da live no condomínio.

Em nota, o Conselho Administrativo do Condomínio se posicionou e declarou que a intenção de Leo Chaves era proporcionar aos vizinhos um momento de animação e distração em meio a pandemia. “A síndica foi agredida verbalmente com palavrões e ameaçada na frente dos produtores do evento, que também sofreram ameaças e nos confidenciaram ter ficado com medo de serem agredidos”, disse o Conselho.