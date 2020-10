Após ser acusado de machismo, Junno muda legenda em foto de Xuxa

Junno Andrade, namorado de Xuxa, refez a legenda de um post no Instagram após ser acusado de machismo por seguidores. A postagem mostrava Xuxa chegando à Globo, e na legenda, ele havia escrito: “Coisa mais linda… poucas mulheres podem usar uma máscara maior do que a saia”. Após críticas, ele editou o campo da postagem, mas sem apagar a antiga, com o intuito de mostrar a diferença.

“Legenda nova, já que parece que ter elogiado minha mulher da forma que fiz não foi a correta! Sou um “machista” em desconstrução e ainda preciso aprender, embora algumas pessoas ao inves de “informar”, já vem dando porrada, como se isso não fosse tão “machista” quanto!!!”, escreveu. “Vamos lá então, meu amor, voce é LINDA usando uma saia menor que a mascara, que sorte a minha!”, completou.

Por fim, ele deixou a legenda original, identificando ainda que era a “antiga e questionável”. Confira a publicação no Instagram abaixo:

