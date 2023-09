Após ser acusada de ser pivô do fim de casamento de Sandy, Bruna Guerin foi hospitalizada, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 13:36 Compartilhe

O casamento de Sandy e Lucas Lima chegou ao fim nesta semana, e segue repercutindo. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do R7, Bruna Guerin, que foi apontada como pivô da separação, chegou a ser hospitalizada por conta de ataques de haters.

De acordo com o colunista, pessoas próximas à atriz relataram que os ataques nos últimos dias foram tantos e tão intensos, que ela acabou no pronto-socorro.

Posteriormente, Bruna chegou a emitir uma nota em uma rede social, esclarecendo o ocorrido.

“São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido”, começou Bruna.

“Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais”, seguiu.

“Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando”, finalizou a atriz.

