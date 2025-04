Após ser absolvido, italiano é impedido de deixar Panamá

ROMA, 12 ABR (ANSA) – O italiano Stefano Conti, que ficou detido por mais de 400 dias no Panamá e foi absolvido em primeira instância, foi impedido por um tribunal de deixar o país centro-americano.

O europeu, que vive em território panamenho há sete anos, reclamou do tratamento que recebeu dos agentes carcerários da infame prisão de La Joya.

“Há três anos fui preso por tráfico de pessoas. No mês passado, fui totalmente absolvido, mas passei 423 dias detido preventivamente como um homem inocente em uma das piores prisões do mundo, sem água para beber ou me lavar: condições desumanas”, disse o italiano em uma mensagem de vídeo.

Os advogados de Conti, por sua vez, afirmaram que os verdadeiros responsáveis pelo crime precisam ser detidos pelas autoridades panamenhas.

O tribunal impediu o italiano de voltar ao seu país natal em razão de um recurso apresentado pelos promotores que ainda precisará ser julgado.

“Tudo isso é inaceitável. Queremos que tudo isso se torne um caso internacional de clara injustiça. Todas as autoridades competentes deveriam tomar medidas o mais breve possível”, declararam Valter Biscotti e Vincenzo Randazzo. (ANSA).