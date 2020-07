Após ser abandonado nos EUA, cão com câncer terminal ganha lista de desejos

Theo é um golden retriever idoso, que foi abandonado no estacionamento de um supermercado em Crystal Lake, Chicago (EUA). Mas sua história teve um desdobramento feliz que foi noticiado no domingo, 20, pelo canal de TV CBS 2 Chicago. O cachorro foi encontrado pelo casal Jenny e Scott que imediatamente o levaram para um abrigo local. No entanto, o que eles não esperavam é que Theo tivesse sido abandonado com apenas algumas semanas de expectativa de vida, devido a um câncer terminal.

O casal não teve dúvidas: adotou o golden e, além de garantir que ele tivesse os cuidados necessários, criaram uma lista de desejos para o animal. Após darem ao cão o nome de Theo – já que não havia placa de identificação -, Jenny e Scott fizeram questão de levá-lo para comer hambúrguer, tomar sorvete de casquinha e também para nadar em uma piscina.

Além das metas que já foram cumpridas, ainda faltam mais três “desejos” na lista do golden retriever: visitar o quartel dos bombeiros, um passeio de barco e um encontro com outro cachorro.

