Após se separar de Preta Gil, Rodrigo Godoy pensa em entrar para o OnlyFans; confira

Separado da cantora Preta Gil, Rodrigo Godoy anunciou, na última quarta-feira (21), que seu carro de luxo estava à venda. Ele também comunicou os internautas de que pretende entrar para a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

“Não entendi porque virou notinha que anunciei o carro aqui… Entendi muito bem a intenção da nota, para onde ela quis inclinar, sei muito bem. Que preguicinha, hein?”, disse Rodrigo, em vídeo publicado no Instagram.

“Anúncio grátis! Vou vender mais rápido do que eu imaginei. O carro é meu, o Instagram é meu. Ninguém tem nada com isso… (…) Que preguicinha. Está sem o que fazer a galera. Imagina quando [eu] anunciar o Only Fans?”, completou Godoy.

Rodrigo está solteiro desde o fim do casamento com a cantora. Preta Gil, que luta contra um câncer no intestino, confirmou nas redes sociais que foi traída pelo ex-companheiro.

