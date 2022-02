Após separação, Yasmin Brunet deixa mansão de Gabriel Medina em Maresias

O ex-casal morava na Praia de Maresias, no litoral de São Paulo, numa mansão, que após o término, Medina colocou a propriedade à venda por R$ 8 milhões.

O relacionamento, que durou pouco mais de um ano, sempre foi regado a polêmicas como, por exemplo, a loira ter sido apontada como pivô da briga entre o surfista e mãe dele, a empresária Simone Medina, ela ser muito ciumenta e controladora também teria sido um dos fatores para a separação do casal.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina começou o romance no início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020. Eles se casaram meses depois, numa cerimonia intimista no Havaí.