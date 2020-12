Após separação, Nego do Borel e Duda Reis citam dificuldades em posts de Natal

Após o término do noivado nesta semana, a comemoração de Natal de Nego do Borel e Duda Reis foi afetada pelo climão. Ambos postaram mensagens falando das dificuldades vividas ao longo de 2020.

O funkeiro admitiu que a celebração não foi das melhores, e Duda contou que o ano foi “muito difícil”. A dupla ainda recorreu à religião para falar do Natal.

“Meu Natal não está sendo um dos melhores, nosso momento ao todo não está nada bom, mas mesmo assim, quero hoje nesta data, não só reclamar, mas sim agradecer a Jesus por tudo que tem feito em minha vida, ele é o amor o caminho a verdade e a vida, obrigado família, obrigado seguidores, desejo um ótimo final Natal a todos vocês”, publicou o cantor.

Já Duda não se mostrou muito animada com a data. Ela postou uma passagem bíblica em sua legenda. “Feliz Natal. Que Deus nos abençoe e nos dê forças. Foi um ano muito difícil, mas creio que Jesus nunca saiu do controle e nunca abandonou o barco. Fiquem com Deus e se lembrem o verdadeiro significado dessa data. ‘Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim'”, disse ela.

