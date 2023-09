Após separação, mãe de Guimê detona Lexa: ‘Sai com o bailarino há dois anos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 16:38 Compartilhe

A separação de Guimê e Lexa, anunciada na semana passada, parecia ter ocorrido de forma tranquila e sem turbulência. Mas, só até as primeiras 24 horas.

Logo surgiram rumores de que a funkeira estaria vivendo affair com um dos profissionais do seu quadro de ballet, que teria sido o pivô da separação.

Após internautas sugerirem que a cantora, em caso de ser verdade o boato, estaria apenas dando o troco no cantor, que se envolveu em polêmica no ‘BBB23‘ (TV globo), Guimê publicou vídeo enigmático, questionando o sentido de receber o troco antes mesmo de pagar uma conta. A publicação sugeria que ele tivesse sido traído antes de se envolver em caso de assédio e importunação sexual no reality show.

Agora, foi a vez da mãe do artista sair em defesa do filho e expor o suposto envolvimento da cantora com o bailarino, reforçando os rumores de que Lexa teria traído Guimê antes do episódio no BBB23.

De acordo com o colunista Leo Dias, Mariah Cristina, a mãe do cantor, teria afirmado que Lexa traía Guimê há dois anos com o dançarino dela.

“Não compare [o término deles com o de outra pessoa] pois Lexa sai com o bailarino há dois anos”, teria ela respondido a um fã da cantora, em um comentário, segundo o fofoqueiro em seu portal, e durante programa ‘Fofocalizando’ desta terça-feira, 26.

Ainda de acordo com o fofoqueiro, MC Guimê tem duas mães: uma biológica e outra adotiva. Teria sido a genitora do cantor a autora da declaração, Maria Cristina Amaral. A mãe de criação, Silvana, não se pronunciou sobre o assunto.

Mãe do Guimê, ex-sogra de Lexa, procurou a coluna do Leo Dias e o Fofocalizando para falar sobre a separação do filho!#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/vcBDcYTv6g — Fofocalizando (@pfofocalizando) September 26, 2023

