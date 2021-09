Após separação, ex-marido de Andressa Urach apaga fotos das redes sociais

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, apagou todas as fotos com a modelo em suas redes sociais. A ex-Miss Bumbum também já tinha deletado todos os registros com o ex, com quem se casou em dezembro de 2020. Na última sexta-feira (24), Andressa, que está grávida do primeiro filho do ex-casal, anunciou a separação.

Além de deletar 86 fotos, deixando apenas 16 das 105 fotos que havia em seu perfil, Thiago ainda tirou do seu perfil o @ de Andressa ao lado de uma aliança, ou seja, tirou o status de relacionamento de que estaria casado. Andressa também já havia tomado a mesma atitude dias atrás.

“Comunicado: eu e me esposo estamos nos separando! Por favor não me façam perguntas, pois não estou bem para falar”, escreveu Andressa ao anunciar na web o fim do casamento. Thiago ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Andressa e Thiago subiram ao altar em dezembro de 2020, um mês após o anúncio do namoro. O ex-casal revelou a gravidez em agosto, na véspera do Dia dos Pais. Eles esperam um menino, que vai se chamar Leon.

Veja também