Após separação de Bernardinho, Fernanda Venturini assume novo namorado

Fernanda Venturini está em um novo relacionamento. Um ano após anunciar seu divórcio de Bernardinho, a ex-jogadora de vôlei apresentou o novo amado em uma publicação no Instagram.

“1º dia dos namorados a gente nunca esquece! Delícia, meu amor, estar com você 24h do dia!”, escreveu Fernanda na legenda do post.

No sábado, a medalhista olímpica também postou outro vídeo com um compilado de fotos ao lado do namorado, a som de “Só Você”, do Fábio Jr.

Fernanda Venturini e o técnico Bernardinho — com quem ficou por 25 anos e teve duas filhas, Júlia e Vitória — romperam o casamento em outubro do ano passado.

