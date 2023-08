Após separação, Britney Spears sensualiza em vídeo de topless

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2023 - 19:06 Compartilhe

Britney Spears se separou recentemente do modelo Sam Asghari, com quem estava junto há 6 anos, sendo casada nos últimos 14 meses. Oficialmente solteira, a cantora aproveitou este domingo, 20, para sensualizar no Instagram.

Em um vídeo publicado em seu perfil da rede social, Britney ficou apenas de calcinha, cobrindo os seios com o edredom da cama em que estava deitada. O momento foi ao som de “I Put A Spell On You”, de Annie Lennox, faixa da trilha sonora de “Cinquenta Tons de Cinza“.

Vale lembrar que na madrugada anterior, a cantora usou a rede social para falar sobre a separação. “Como todos sabem, Hesam e eu não estamos mais juntos… 6 anos é muito tempo para ficar com alguém, então estou um pouco chocada, mas não estou aqui para explicar o porquê, porque sinceramente, não é da conta de ninguém!”, começou Britney.

“Mas, honestamente, eu não aguentava mais a dor! De alguma forma telepática tenho recebido muitas mensagens de amigos que derretem meu coração, e agradeço”, continuou. Na publicação, Britney aparece dançando de top, calcinha e botas.

“Eu tenho sido forte por muito tempo, e meu Instagram pode parecer perfeito, mas está longe da realidade, e acho que todos nós sabemos disso. Eu adoraria mostrar minhas emoções e lágrimas sobre como eu realmente me sinto, mas por alguma razão eu sempre tive de esconder minhas fraquezas. Se eu não fosse a ‘soldada forte’ do meu pai, eu teria sido mandada para lugares para ser curada por médicos”, desabafou.

E continuou, refletindo sobre seus problemas familiares: “E foi quando eu mais precisei da família. Você deveria ser amada incondicionalmente, não sob condições. Então serei o mais forte que puder e darei o meu melhor. E, na verdade, estou indo muito bem! De qualquer forma, tenha um bom dia e não se esqueça de sorrir.”

