Após semana de treinos, São Paulo visita o Avaí contra tabu e de olho nos líderes O Tricolor paulista não disputou nenhuma outra partida durante a última semana, dedicando-se somente a treinamentos

O São Paulo dedicou os últimos dias a treinamentos direcionados ao jogo contra o Avaí, que acontecerá neste sábado (4). Sem nenhuma partida durante a semana, o foco foi inteiramente em preparações guiadas por Rogério Ceni.





O Tricolor paulista busca aproveitar esta dedicação em treinos para cumprir algumas metas contra o adversário. Entre as atividades propostas por Rogério Ceni no CT da Barra Funda, estiveram presentes: etapas táticas com foco em ajustes técnicos, finalizações, deslocamentos, cruzamentos e duelos com equipes divididas.

Um dos principais objetivos do São Paulo neste sábado (4) é avançar na tabela da competição. Atualmente, em quinto lugar, conta com treze pontos. Caso vença, alcança os 16 pontos e ultrapassa o Palmeiras – que atualmente é o líder.

O jogo será disputado na Ressacada, casa do Avaí. A última vez que o Tricolor paulista atuou lá foi em 2019, pelo Brasileiro daquele ano – onde empatou por 0 a 0.

Porém, o duelo carrega um tabu que o São Paulo busca reverter nesta rodada. A última vitória da equipe na casa do rival aconteceu em 2011 – em partida válida também pelo Brasileirão daquele ano, que terminou em 2 a 1, com os dois gols de Cícero, que estreava em seu primeiro jogo como titular.

Outro fato interessante é que este jogo contava com Rogério Ceni como goleiro. Agora, o ex-jogador volta a encontrar a equipe na posição de treinador.

Desde então, foram mais três jogos em solo florianopolitano, porém, sem nenhuma vitória. Assim, os ajustes de Ceni realizados nesta semana de folga no calendário podem ser favoráveis para reverter esta situação.

O confronto desta sábado (4) na Ressacada acontecerá às 19h, pela nona rodada no Campeonato Brasileiro.

