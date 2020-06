Após seis meses longe de casa, a influenciadora Rafa Kalimann retorna ao conforto do lar

Em suas redes sociais, Rafa Kalimann mostrou seu retorno para seu apartamento em São Paulo nesta quarta-feira (24). Após mais de três meses longe da capital, a influencer retornou para seu domicílio.

Em janeiro, Rafa deixou sua residência para participar do reality show Big Brother Brasil 20. Após o término do programa, a influenciadora fez uma rápida passagem pelo apartamento, ficando apenas 4 horas no local. Em sequência a isso, a vice-campeã do BBB20 seguiu para Goiás, onde possui uma chácara e passou o isolamento social com a família.

Rafa Kalimann fez um tour pelo apartamento, apresentando alguns cômodos e ainda contou que a decoração não está finalizada, uma vez que ela havia se mudado para a residência pouco antes de participar do BBB20.

Ao registrar seus vídeos nas redes sociais, Rafa comentou: “A minha casinha. Eu não estou nem acreditando”, vibrou a influenciadora.

