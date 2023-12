Após seis dias internado, Zé Neto recebe alta de hospital no interior de SP

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2023 - 16:05 Para compartilhar:

Zé Neto recebeu alta do Hospital de Base de São José do Rio Preto. As informações foram divulgadas pela assessoria do artista. O cantor sertanejo estava internado desde o dia 6 de dezembro, por conta de um acidente de carro.

Para os próximos dias, a equipe médica responsável por cuidar do artista prescreveu repouso a continuidade nos exercícios de fisioterapia respiratória.

Leia o boletim médico divulgado pela assessoria abaixo:

O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) teve alta hospitalar, na tarde desta segunda-feira (11 de dezembro), após seis dias internado na instituição.

A equipe médica prescreveu repouso ao paciente e a continuidade dos exercícios de fisioterapia respiratória, sob a orientação de especialista.

O paciente irá retornar posteriormente para consulta médica e realização de exames para avaliação da sua evolução clínica.

Neste período, a equipe médica manterá contato contínuo com Zé Neto e seus familiares, procedimento padrão em casos de pacientes envolvidos em acidentes graves.

Durante os seis dias de internação, o paciente foi atendido e acompanhado por equipe multidisciplinar do Hospital de Base de São José do Rio Preto, centro de referência e especializado em atendimento de trauma.

O Hospital de Base de Rio Preto integra o maior complexo hospitalar do interior paulista e segundo maior do Estado de São Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias