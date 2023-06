Após seis anos, gato desaparecido durante incêndio é encontrado e retorna para casa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 10:51 Compartilhe

Após um período de seis anos longe de seus donos, o gato Ozzie finalmente voltou para casa na última semana. O felino, de pelagem malhada marrom, havia se perdido da família humana durante um incêndio florestal que devastou a região onde vivia, em 2017, na Califórnia, Estados Unidos. Porém, graças a uma etiqueta de identificação encontrada em seu corpo, ele foi reconhecido por um desconhecido e pôde ser devolvido aos seus verdadeiros donos.

Ozzie, quando desapareceu, era um gato doméstico acostumado com refeições regulares e um edredom macio para dormir, conforme relatou sua dona, Patrícia Duane. Na época do desaparecimento, o felino contava com apenas quatro dentes.

“Eu andei por toda parte e avisei os vizinhos, mas com o passar dos meses, acreditei que não tinha mais como ele estar vivo. Ele tinha apenas alguns dentes e não era um caçador”, afirmou Patrícia ao jornal local “The Press Democrat”.

De acordo com a proprietária, Ozzie desapareceu quando ela e seu marido, Michael, tiveram que evacuar a casa de um amigo devido ao incêndio florestal que assolava a região. O casal se refugiou na residência de seu conhecido após sua própria casa ter sido atingida pelo fogo alguns dias antes. Durante a evacuação, eles levaram consigo dois cachorros e quatro gatos, incluindo Ozzie.

No entanto, quando precisaram deixar a casa do amigo devido à aproximação do fogo, apenas cinco animais foram contabilizados. Mesmo após o controle das chamas, Patrícia e Michael retornaram ao bairro, mas não conseguiram encontrar seu amado pet.

Ozzie foi encontrado por um desconhecido nas ruas e, percebendo que o gatinho provavelmente tinha uma família, a pessoa o entregou a uma ONG. A partir da etiqueta de identificação encontrada em seu corpo, a organização começou a buscar pela verdadeira família do animal.

“É inacreditável. Ele passou por um segundo incêndio. Ele passou por chuva, frio congelante, vários elementos lá fora. E ele é muito bom, e acho que ele sabe que está em casa”, compartilhou emocionada a dona.

