Após segundo filho, Viih Tube foca na boa forma e começa 2025 com treino

Viih Tube, 24 anos, não esperou a segunda-feira para começar a correr atrás de cumprir as metas de início de ano. Focada em reconquistar sua boa forma após o nascimento do segundo filho, ela já deu início à rotina de treinos e dieta.

Nesta quinta-feira, 2, a influenciadora compartilhou com seus seguidores no Instagram uma série de exercícios que se dispôs a fazer. Pouco antes, através dos Stories, ela revelou que uma de suas metas para 2025 é focar na saúde e que, para isso, já estabeleceu uma rotina regrada com treinos e dieta.

+Viih Tube explica complicações que forçaram cesariana de emergência

+Viih Tube compartilha ensaio de Ravi em clima de Natal: ‘Maior presente’

Em uma das imagens, Viih aparece correndo na esteira enquanto o marido, o também ex-BBB Eliezer, 34, registra o momento.

“2025 começou e minha mulher focada”, escreveu ele ao publicar um Story.

A influenciadora repostou o vídeo, alertando que o treino foi registrado três dias atrás.

“Isso foi ontem, hein?! 3 dias check”, escreveu ela, comemorando a perseverança de três dias seguidos de treino.

“Dieta e treino. Já comecei com caminhadas na esteira, estou sem condicionamento físico nenhum. Vou me superando aos poucos, sem pressa nenhuma. Percebi que emagrecer é uma questão de saúde e para o resto da vida”, contou ela.

Viih Tube e Eliezer são pais de duas crianças: a primogênita Lua, de um ano e nove meses, e Ravi, que nasceu no dia 11 de novembro.