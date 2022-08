Após seguidas paralisações, Garcia vai à final em Cincinnati e alcança feito

Parceria Lance & IstoÉ 20/08/2022 - 22:07 Compartilhe

Depois de seguidas paralisações por conta da intermitente chuva em Cincinnati, a francesa Caroline Garcia alcançou a final do torneio WTA 1000 na noite deste sábado, evento disputado sobre o piso duro.

Garcia, atual 35ª colocada, derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka, sexta favorita, por 6/2 4/6 6/1 em mais de duas horas de partida.

O jogo foi paralisado duas vezes pela forte chuva que caiu no local em Ohio. Ela liderava o segundo set antes da primeira paralisação, mas na volta seu tênis sumiu. Na outra paralisação, já no meio do terceiro set, manteve o alto nível que havia recuperado e doutrinou a ex-número dois do mundo.

Garcia se torna a primeira jogadora vinda do quali a alcançar a final de um evento WTA 1000 e encara a tcheca Petra Kvitova, 28ª colocada, que derrotou de virada a americana Madison Keys.

A francesa busca seu 10º troféu nível WTA e Petra o 30º em sua 40ª final.

