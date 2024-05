Após se mudar para o Brasil, filho de Scooby e Piovani passa em teste para time de futebol

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/05/2024 - 9:24 Para compartilhar:

Dom, primogênito de Pedro Scooby e Luana Piovani, completou 12 anos recentemente e deixou Portugal para morar com o pai no Rio de Janeiro. Na cidade, o adolescente fez teste para um time de futebol e foi aprovado. A novidade foi contada pelo surfista nesta quinta-feira, 2.

“Uma outra paixão dele é o futebol e ontem ele fez teste pro Boa Vista. Pra quem não sabe, é um clube do Rio de Janeiro. Ele fez teste pra categoria de base e passou. E ele foi me contar todo orgulhoso: ‘papai, passei o teste’. Ele tá amarradão!”, revelou Scooby no Instagram.

Ainda segundo o surfista, o filho tem outras habilidades nos esportes. “Ele voltou a andar de skate, depois de um ano e pouco sem encostar no skate, e estava numa felicidade absurda. Foi competir hoje no estadual, ficou em terceiro lugar. Ele está super feliz”, contou.

Por fim, Scooby destacou elogios a Dom. “Todo lugar que eu chego, enquanto ele tá fazendo as atividades, todo mundo vem conversar comigo e fala: ‘teu filho é um amor, cara, teu filho é muita gente boa, tem um caráter incrível, educado e tudo mais’. Tô muito feliz”.