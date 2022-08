Após se machucar durante surfe, Pedro Scooby fará tratamento com células-tronco

Por meio de uma série de Stories no Instagram, Pedro Scooby, de 33 anos, contou aos seguidores e fãs que irá ficar afastado do mar durante um mês para fazer um tratamento com células-tronco após romper parte dos ligamentos. Na ocasição, o surfista e ex-BBB contou que se machucou enquanto praticava o esporte.







“Fala galera. Postei no feed a foto do surfe de ontem. Não foi nessa onda, mas em uma outra. Acabei machucando meu ligamento, graças a Deus não foi rompimento total, foi parcial… Vou fazer um tratamento com células-tronco… Espero daqui a um mês estar de volta e ficar pronto para temporada de onda gigante”, começou Scooby.

“Vou para Califórnia fazer minha fisioterapia, treinar e ficar 100% de novo. Eu e joelheira vamos ficar juntinhas por um tempo”.

Na rede social, ele ainda repercutiu sobre o rompimento durante a prática de surfe: “Como pode a coisa que você mais ama te machucar ?! Mas é isso, ontem machuquei o ligamento do meu joelho surfando essa onda incrível que é Jaconé. O surf de ondas grandes é um esporte perigoso que exige atenção a todo momento. E calma, muita calma!!! Enfim ? já já o joelho está novo e eu de volta (de novo novamente outra vez)”, escreveu na legenda de um post.

“Amarradão de surfar com meus amigos sem a pressão de um campeonato. Para mim o surf é isso: amigos (muitos), tubos (muitos) e risadas (muitas)!!!”, finalizou Pedro Scooby.