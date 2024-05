Após se filiar a partido, mãe de Davi fala sobre concorrer às eleições: ‘Vou pensar se tenho estrutura’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 16:41 Para compartilhar:

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, pode entrar na política. Após se filiar a um partido, a matriarca do campeão do ‘Big Brother Brasil 24’ já não esconde o desejo de concorrer às eleições municipais, que ocorrerá em outubro deste ano.

Ao participar de um podcast, ela detalhou o seu real objetivo. “Existe essa questão de ter o período da filiação, sim. Não vou mentir, eu me filiei para que eu tivesse um tempo para pensar. Não é obrigatório a candidatura”, iniciou Elisângela.

Segundo a baiana, seu objetivo em ser vereadora é apenas um: Auxiliar a população no que for necessário. “Então, eu vou pensar se tenho estrutura e vou atender às expectativas das pessoas”, continuou.

Elisângela Brito ainda afirmou que a possível candidatura não está ligada ao salário que poderá receber mensalmente. “Ser vereadora hoje, para mim, não é sobre ter um x salário. Eu penso que o meu trabalho tem que ser para atender o povo. Se eu for, vai ser com o propósito de fazer projetos para defender o povo, com unhas e dentes”, finalizou.