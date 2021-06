Após se dizer ‘contra a vacina’, Fernanda Venturini volta atrás: ‘Se fosse contra não teria me vacinado’ Ex-seleção brasileira de vôlei recebeu críticas após publicar vídeo em posto de saúde e afirmar que, mesmo contra, tomou a vacina para "viajar o mundo"

Um dia após divulgar ser “contra a vacina” em vídeo publicado em um posto de saúde, a ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei Fernanda Venturini voltou atrás diante das críticas que recebeu. Em uma rede social, a esportista afirmou ter sido “mal-entendida”. De acordo com Venturini, o fato dela ter se vacinado não condiz com a figura antivacina construída sobre ela. Além disso, pediu “educação e respeito” em posição aos ataques recebidos.

– Estou aqui para tira um mal-entendido porque eu fui muito mal interpretada quando eu falei da vacina. Vocês acham que estou feliz com as mais de 500 mil mortes que o Brasil teve e os milhões de mortes pelo mundo? Vocês acham? Se eu fosse contra, não teria me vacinado – começou Venturini.

– Hoje, eu tenho um programa de saúde no Youtube, o “14 Minutos de Saúde”, que eu só falo da saúde. Então, eu espero que as pessoas tenham mais educação e respeito porque fui xingada. É incrível como as pessoas se acham no ‘direito’ de entrar no seu Instagram para te xingar. Eu estou muito chateada com a repercussão que teve e, hoje, o que faço é promover saúde. Se eu magoei alguém, peço desculpa – completou.

No último sábado, a ex-mulher de Bernardinho disse na publicação que tomou o imunizante da Pfizer por ser a ‘menos’ pior e que decidiu se imunizar somente para viajar pelo mundo. Lembrando que a vacinação é uma das exigências que vem sendo feitas pelos países para receber visitantes.

– Gente, olha onde eu e Zeca a gente está.. A gente veio pedalando para tomar a vacina. Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo eu vou tomar. Vou tomar Pfizer que eu acho que é menos pior – disse ela.

