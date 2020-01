Após se destacar pelo Botafogo, Gabriel celebra volta ao Atlético: ‘Minha casa’

Gabriel está de volta ao Atlético Mineiro. Emprestado ao Botafogo em 2019, como parte do pagamento da aquisição de Igor Rabello pelo clube, o zagueiro se destacou no time carioca, que desejava a sua manutenção no elenco para a temporada 2020. A direção da equipe mineira, porém, optou por seu retorno, o tratando como um “reforço”. E embora tenha se saído bem no Botafogo, garante estar satisfeito pelo retorno ao time onde deu seus primeiros passos no futebol.

“Um momento muito feliz. É onde tenho minhas raízes, onde fui revelado, é um clube que me deu todo apoio, todo suporte, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Então, estou muito feliz por retornar e muito disposto a ajudar o Galo a estar no lugar que ele merece. Pode ter certeza que chego com o coração aberto para receber várias coisas, várias informações, e fico muito feliz, muito lisonjeado de voltar para minha casa novamente, disposto a fazer um grande ano”, declarou o zagueiro em entrevista coletiva nesta sexta-feira na Cidade do Galo.

Gabriel fez a sua estreia pelos profissionais do Atlético em 2014, tendo disputado 123 jogos pelo clube e vencido o Campeonato Mineiro em 2017. Ele deverá disputar a titularidade no sistema defensivo com Igor Rabello e Réver. E projeta a conquista de títulos expressivos em 2020.

“Meu sonho aqui é muito grande. Tenho um objetivo, um sonho de conquistar um Campeonato Brasileiro, uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil. É isso que motiva um jogador, ter objetivos, não é somente uma passagem aqui, para ele poder jogar e falar que jogou no Galo, não é isso. Jogador tem que marcar história, tem que querer ganhar. Então, venho com esse sentimento, de querer ganhar. É disso que nós jogadores vivemos, de conquistas e objetivos”, completou Gabriel.

O Atlético realiza pré-temporada na Cidade do Galo e tem estreia na temporada 2020 marcada para 21 de janeiro, quando vai visitar o Uberlândia, no Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.