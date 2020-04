Após se declarar livre da covid-19, Turcomenistão retoma liga de futebol

O futebol foi retomado no Turcomenistão e com a presença de espectadores, depois que o país da Ásia Central cancelou a decisão que suspendia a disputa do seu campeonato nacional.

Cerca de 500 pessoas assistiram ao jogo entre Altyn Asyr e Kopetdag, neste domingo, em um estádio com capacidade para 20 mil torcedores na capital Ashgabat. Foi o primeiro duelo da liga nacional desde 20 de março.

A presença de público foi semelhante a usual em partidas domésticas em torneios no Turcomenistão e, como sempre, a entrada foi gratuita. As equipes empataram por 1 a 1.

O campeonato de oito equipes foi suspenso em 24 de março em meio à pandemia de coronavírus, seguido as recomendações do Ministério da Saúde local e da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Turcomenistão é um dos poucos países do mundo que não registrou casos da covid-19 e se declarou livre da doença.

O futebol profissional continua sendo praticado em poucos países. Bielorrússia e Tajiquistão, ex-nações da União Soviética, assim como o Turcomenistão, estão entre os que permaneceram com seus campeonatos ativos, além da Nicarágua, Burundi e Taiwan. Todos essas ligas atraíram atenção extra pelo desejo dos fãs de todo o mundo de assistir futebol.