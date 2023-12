Após se declarar ecossexual, Sérgio Marone diz não ter tesão por quem não recicla lixo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2023 - 20:19 Para compartilhar:

O ator Sérgio Marone popularizou o termo ‘ecossexual’, causando um burburinho na web. Agora, o também empresário revelou não sentir tesão por quem não recicla o lixa.

As declarações foram feitas durante sua participação no pink carpet do TikTok Awards, realizado na noite da última terça-feira, 12. Nos bastidores, ele conversou com o colunista Gabriel Perline, do portal ig, e falou mais sobre o comportamento de um ecossexual.

“São as pessoas que sentem prazer em coisas simples e essenciais da vida, como por exemplo, tomar um banho de mar, abrir a janela e sentir uma brisa na cara, pessoas que se relacionam com o essencial, que é a natureza e que tem nessa troca uma relação de prazer, de reenergização, enfim, simples assim”, disse ele.

O ex-galã global esclareceu algumas dúvidas sobre como identificar pessoas com esse mesmo comportamento.

“Na verdade, não está na conversa, você observa as atitudes, tá? Se é uma pessoa que nem recicla o lixo de casa, que é o básico, qualquer um pode fazer, já me tira totalmente o tesão, completamente fora do meu interesse”, destacou ele.

O ator disse que não costuma ‘investigar’ sobre o tema quando conhece alguém que lhe desperta interesse, mas garantiu que percebe as características de acordo com alguns aspectos do comportamento.

“Não estou aqui para mudar ninguém para me relacionar. Eu estou aqui para semear o que eu acredito e eu falo isso com as pessoas que me seguem, que me acompanham. No relacionamento, eu já prefiro fazer o filtro naturalmente”, disse.

Sérgio Marone está longe das novelas desde 2018 e atualmente se dedica à carreira de apresentador e de produtor de conteúdo.

Além disso, ele comanda uma empresa de produtos de higiene pessoal cujo fundamento é a sustentabilidade, livre de componentes químicos e de derivados de origem animal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sergio Marone (@sergiomarone)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias