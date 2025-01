Após se casar, Sabrina Sato recebe videochamada de Preta Gil, internada no hospital

Sabrina Sato e Nicolas Prattes disseram “sim” no altar, nesta sexta-feira, 10, em cerimônia discreta no interior de São Paulo. Eles receberam, logo após o casamento, uma videochamada de Preta Gil, internada devido ao tratamento de câncer.

A cantora foi submetida, recentemente, a uma cirurgia que durou 21 horas e segue sob cuidados médicos no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Mas o tratamento de saúde não impediu que ela se fizesse presente nesse momento tão especial para os noivos.

+Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casam em cerimônia discreta no interior de SP

+Saiba como Gracyanne Barbosa pode manter o corpão na Xepa do ‘BBB25’

“Vocês estão muito lindos. Estou muito emocionada por vocês. Aproveitem”, disse Preta ao casal.

Durante a conversa, Sato disse que a cerimônia foi apenas uma prévia e que o casamento com grande celebração terá a cantora no comando do som.

“Aqui foi só uma prévia, na festona do nosso casamento você vai ter que cantar. Fica bem, amiga”, disse a noiva, que ouviu da amiga uma promessa.

“Seu Deus quiser, vou estar lá”, disse a cantora, otimista.

“Me casei, amiga. Me casei”, vibrou Sabrina, que compartilhou, através dos Stories de seu Instagram, o vídeo que registra, a partir do leito do hospital, a conversa entre as amigas.

O casamento religioso foi celebrado na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, local conhecido por sediar eventos de luxo,

Os noivos tiveram uma cerimônia tradicional, com celebração feita por um padre e reservada para cerca de 80 convidados.

Entre os famosos estiveram presentes Fernanda Motta, Ana Maria Braga e Fabio Arruda, e Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro.

Preta foi internada para a cirurgia, realizada no dia 19 de dezembro. Ela foi diagnosticada, em janeiro de 2023, com um câncer colorretal, que entrou em remissão após cirurgia e sessões de quimioterapia. Em agosto de 2024, a artista anunciou que a doença voltou em quatro lugares.