Após salto que deu errado, paraquedista morre em Resende

Um paraquedista morreu depois de um salto que deu errado na tarde do último sábado (25), em Resende, no Norte Fluminense, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Dia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem já foi identificado. O nome dele era Isaíde S. Junior, de 58 anos. Na imagem que registrou o acidente, é possível ver o carro da polícia isolando o local e uma ambulância para fazer a remoção.

