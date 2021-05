Após salto da receita no 1º tri, Ambev agora mira ampliar margens

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – Ampliar margens é o próximo alvo da Ambev no Brasil, após a fabricante de bebidas ter tido aumento surpreendente das receitas no primeiro trimestre.

“Nossa meta agora é com recuperação de margens”, disse o presidente-executivo da companhia, Jean Jereissati, durante teleconferência com analistas sobre os resultados do primeiro trimestre.

Pela manhã, a cervejaria anunciou que o lucro do período foi de 2,73 bilhões de reais, mais do que dobro de um ano antes, performance ajudada pelo aumento de 27,8% da receita líquida e de melhores resultados financeiros.

Segundo Jereissati, a companhia deve enfrentar maiores pressões de custos neste segundo trimestre, em parte devido ao aumento de custos de insumos, mas esse cenário deve se estabilizar na segunda metade do ano.

Ao discutir as perspectivas para o restante do ano, a Ambev sinalizou que os custos também podem crescer mais rápido nos próximos trimestres em meio ao aumento de bônus pagos a executivos e maiores despesas de vendas.

Porém, previu que o Ebitda consolidado “deve melhorar para voltar aos níveis de 2019”.

“Seguimos neutros nas avaliações, mesmo sob a postura mais otimista da Ambev (…) enquanto procuramos por sinais que o poder de precificação, sua principal fonte de valor, permanecerá forte após a pandemia”, afirmou o BTG Pactual em relatório.

O diretor financeiro e de relações com investidores da Ambev, Lucas Lira, disse que o cenário prospectivo da companhia é conservador, dadas as restrições de circulação das pessoas diante da evolução da pandemia, mas que a Ambev está pronta para a possibilidade de forte retomada da demanda.

“Nosso forte é a agilidade para responder em qualquer cenário”, disse Lira à Reuters.

SUPER APP

A Ambev está deslanchando no Brasil seu super aplicativo por meio do qual clientes podem fazer pedidos da fabricante de bebidas e de outros fornecedores.

Criado no República Dominicana, o Bees é um aplicativo para atender pequenos e médios varejistas e agilizar compras, primeiro dos produtos da própria Ambev, mas também de destilados, vinho, leite e alimentos.

“Com o aplicativo, o cliente não precisa mais esperar a chegada de um vendedor para fazer o pedido”, disse Lira, citando que o recurso já tem cerca de 100 produtos e atende clientes em 380 cidades no país.

