Após sair do banco, uruguaio marca na vitória do Sport sobre a Chape

A vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na noite desta segunda-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão Série B, teve um gostinho especial para um jogador do Sport.

⚽️ Gol do Sport | Facundo Labandeira

️ Sport 1 x 0 Chapecoense

Brasileirão Série B pic.twitter.com/pP4VyYBqMW — Gols do Dia | Tweet Fixado (@GolsDia) August 24, 2022

Apesar de iniciar o confronto entre os reservas, Facundo Labandeira, anunciado recentemente como o mais novo reforço do time, entrou no decorrer da etapa complementar no lugar de Giovanni, aos 23 minutos.

E a alteração surtiu efeito rapidamente. No lance seguinte, em uma rápida descida para o campo de ataque, Wanderson foi acionado pela esquerda fazendo um cruzamento rasteiro com a bola passando por quase toda a pequena área, porém chegando para o camisa 30, que sem marcação, só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, marcando seu primeiro tento com a camisa do Leão. (Confira o lance acima).

Na comemoração, Facundo fez questão de abraçar os seus companheiros de time, além de acenar para a torcida que explodiu de felicidade nas arquibancadas da Ilha do Retiro.

Aos 26 anos, o Sport é o sexto clube do atacante em sua carreira profissional. Entre os que já defendeu aparecem Nacional, Progreso, Danubio, Boston River e Defensor.

