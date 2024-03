Após sair da prisão, Daniel Alves deixa de seguir Neymar e outros amigos no Instagram

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/03/2024 - 18:54 Para compartilhar:

O ex-jogador Daniel Alves fez uma limpa no seu perfil do Instagram após sair da prisão em Barcelona, na Espanha, na última segunda-feira, 25. Condenado por estupro, ele deixou a penitenciária de Cain Brians após pagar o valor de um milhão de euros de fiança, o equivalente a R$ 5,4 milhões, na atual cotação.

Uma das suas atitudes do ex-atleta da Seleção Brasileira nesta quinta-feira, 28 foi deixar de seguir todos seus amigos e familiares da rede social. Antes, ele seguia 1.376 pessoas, entre eles Neymar e a ex-esposa Joana Sanz.

Atualmente ele conta com 36,5 milhões de pessoas seguindo seu perfil, que é verificado e tem 3.450 publicações. Sua última postagem foi em 18 de janeiro de 2023, com uma foto ao lado do seu cachorro.

Ele também está está entre os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram, atrás de nomes como Luan Santana, Juliette, Sabrina Sato e Grazi Massafera.

