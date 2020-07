Após saída do Mister, sósia de Jorge Jesus ‘aposenta’ personagem Torcedor do Flamengo, Oscar Sampaio foi um dos destaques da arquibancada do Maracanã durante 2019

Sucesso na arquibancada entre os torcedores do Flamengo durante o vitorioso ano de 2019, o motorista Oscar Sampaio, conhecido por ser o sósia do técnico Jorge Jesus, decidiu aposentar o personagem. Com a saída do treinador para o Benfica, de Portugal, o rubro-negro encerrou a brincadeira por não ver mais sentido em continuar.

– O personagem perde totalmente a graça. Se ele fosse treinador do Vasco, eu raspava até o cabelo. A brincadeira era por ele ser técnico do Flamengo. Sendo de outro time perde a graça. Fica o carinho da torcida, esse carinho ainda vou levar. As pessoas ainda vão me chamar muito de Jesus na rua. Mas em relação a trabalho, não pretendo fazer nada mais – disse em entrevista ao UOL.

Os sósias dos jogadores e do treinador do Flamengo roubaram a cena durante 2019 nas arquibancadas e o sósia do Mister era um dos mais queridos pelos torcedores. Além dele, ainda têm os sósias de Gabigol, Diego, Diego Alves, Filipe Luís, entre outros.

