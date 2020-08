Após saída de Marcius Melhem, Globo tira ‘Seu Boneco’ da ‘Escolinha’

A saída de Marcius Melhem da Globo afetou também programas da casa, como a ‘Escolhinha do Professor Raimundo‘. O ator era o responsável por dar vida ao personagem ‘Seu Boneco‘. Com ele fora da emissora, a nova temporada não contará mais com o personagem humorístico. As informações foram divulgadas pelo colunista Fefito, do UOL.

Neste momento, não exista a possibilidade de um novo ator fazer o papel. Se acontecer, será apenas no ano que vem. Isso porque, as gravações dos novos episódios já começaram e vão envolver parte do elenco de maneira remota, com atores no estúdio, e outros em casa.

A nova temporada da ‘Escolinha’ já tem uma mudança garantida. Marcelo Serrado assumirá o posto de ‘Ptolomeu’, anteriormente vivido por Otaviano Costa e Bruno Garcia.

Fefito informa que a Globo foi procurada para falar sobre o assunto, e confirmou apenas que o ‘Seu Boneco’ não está previsto para a nova temporada. Além disso, os episódios passarão a ser exibidos também pelo Canal Viva.

Veja também