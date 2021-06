Após saída de Caboclo, CBF e Conmeobl se reúnem para definir detalhes da Copa América Segundo blog do "Uol", competição será realizada para evitar perdas econômicas

Após o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF, a entidade e a Conmebol se reuniram para definir detalhes da realização da Copa América no Brasil, segundo a coluna do Rodrigo Mattos, do “Uol”. O principal ponto da conversa era relacionado a organização da logística de viagens das seleções.

Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá e Goiânia são as sedes do torneio, mas cada seleção deve ficar concentrada em seu próprio país. Além disso, há cerca de mil pessoas envolvidas na realização de eventos, como árbitros e imprensa para a transmissão das partidas. E a Conmebol não dará conta de vacinar todo mundo, como previsto inicialmente.



Não há nenhuma intenção da instituição em cancelar o evento e Jair Bolsonaro mantém apoio a realização do campeonato. Há acordos comerciais que giram em torno dos R$ 40 milhões que a entidade sul-americana não pensa em abrir mão.

Afastamento

Após ser acusado por assédio sexual e moral por uma funcionária, Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF no último domingo pelo Comitê de Ética que investiga o caso. Os atletas e a comissão técnica da Seleção Brasileira planejam um manifesto e um discurso que deve ser feito ainda nesta terça-feira após o duelo contra o Paraguai pelas Eliminatórias.

