Após saída da Record, Bacci tem viagem marcada com a família e data para voltar à TV

O apresentador Luiz Bacci, de 40 anos, que saiu da Record no dia 17 de janeiro, quer aproveitar sua nova fase com mais liberdade profissional para descansar e curtir a família. Segundo fontes de IstoÉ Gente próximas ao jornalista, ele vai viajar com a família e passar alguns dias no Rio de Janeiro.

Além disso, Bacci pretende voltar à TV só no segundo semestre de 2025. Antes de sua saída da Record, houve boatos que ele estaria negociando com o SBT, mas ainda nada confirmado oficialmente por ambas as partes.

Saída da Record

Bacci deixou uma carta de despedida para os antigos colegas de trabalho quando saiu da Record. O ex-âncora do ‘Cidade Alerta’ escreveu um texto no qual menciona os colaboradores que marcaram sua trajetória de 15 anos na emissora. Ele revelou que estava se preparando para a despedida há três anos.

Mágoa da emissora

No último domingo, 9, Luiz Bacci participou do programa Domingo Legal, do SBT, e abriu o coração ao confessar estar magoado com a forma como deixou a emissora de Edir Macedo – sem ter tido chances de se despedir do público.

Segundo o comunicador, ele já havia informado à emissora que gostaria de uma reunião para ajustar seus planos para 2025 – sua ideia era conciliar a Record com outros projetos paralelos. Contudo, a empresa não lhe deu a oportunidade de conversar e decidiu demiti-lo.

“Como eles temiam que eu chegasse em fevereiro e desse tchau, resolveram antecipar minha saída. Não houve conversa. Eu esperava que viessem me perguntar, mas não houve essa conversa. Não por maldade, mas pela correria. No Réveillon, recebi a ligação de um colega apresentador da casa, que disse: ‘Estão falando que você vai para o SBT, senta com os caras e conversa’. Eu pedi para falar, mas ninguém quis; eles preferiram ouvir esse barulho de nota e corredor”, relatou Bacci na atração.

Ele ainda revelou que está chateado por não ter tido a oportunidade de se despedir do público, mas reforçou sua gratidão pelo canal. “Queria ter conversado para engrenar a próxima história, mas não quiseram essa conversa. Fiquei muito chateado por não ter despedida. Foram 17 anos, é a casa que me construiu de verdade como jornalista”, finalizou.