Após Rússia impedir inspeção de laboratório, Wada marca reunião para dias 14 e 15

O prazo final para a Rússia entregar amostras e outros dados do laboratório antidoping de Moscou chegou ao fim nesta terça-feira, deixando nas mãos da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) a decisão de restabelecer a suspensão que havia sido cancelada em setembro.

A decisão da Wada de declarar a Agência Antidoping da Rússia em conformidade veio com a exigência de entregar dados e amostras até 31 de dezembro. Mas no dia 21, a entidade anunciou que sua equipe de cientistas deixou o laboratório de mãos vazias porque as autoridades russas disseram que o equipamento que eles usavam precisava ser certificado sob a lei russa.

O comitê de revisão de conformidade da Wada se reunirá em 14 e 15 de janeiro para avaliar se restabelece a punição, e o comitê executivo da Wada se encontrará “assim que for possível a partir de então” para considerar a recomendação, disse a agência internacional em um comunicado à imprensa divulgado nesta terça-feira.

“Estou amargamente desapontado que a extração de dados do antigo laboratório de Moscou não tenha sido concluída até a data acordada pela Wada em setembro de 2018”, disse o presidente da Wada, Craig Reedie.

Reedie e outros líderes da Wada têm estado sob críticas duras desde a decisão em setembro. O CEO da Agência Antidoping dos EUA, Travis Tygart, declarou que não estava surpreso pelo russos não terem cumprido os prazos e pediu que uma punição seja adotada imediatamente. A comissão antidoping de atletas do Reino Unido também divulgou um comunicado exigindo que a Wada puna a Rússia.

Depois que a inspeção da Wada não ocorreu, o ministro russo de Esportes, Pavel Kolobkov, disse à imprensa que o grupo retornaria ao país. Mas como o prazo se aproximava e não houve progresso, o chefe da Agência Antidoping da Rússia, Yuri Ganus, havia apelado ao presidente Vladimir Putin para ajudar a resolver o problema.