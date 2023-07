Após rumores de traição, Pedro Scooby dispara: ‘As pessoas piraram mesmo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 12:34 Compartilhe

Nesta quarta-feira (12), o surfista Pedro Scooby usou suas redes sociais para comentar os boatos de traição com seu nome. O ex-BBB, que é casado com Cintia Dicker, foi visto deixando a festa de Vinícius Júnior ao lado de uma morena. Nos stories do Instagram, o atleta negou que tenha se envolvido com a moça e explicou o vídeo que viralizou nas redes sociais.

Após deixar a festa de aniversário de Vini Jr., Scooby foi filmado ao lado de uma mulher. Nas redes sociais, o vídeo viralizou e alguns internautas apontaram que o surfista poderia ter traído a modelo Cintia Dicker, mas Pedro fez questão de negar os boatos.

“Não vou ficar falando muito que vai parecer que estou me justificando com uma por** que não existe. Pegaram uma foto, eu andando ao lado de uma pessoa… Coitada! Estou até com pena esta menina, que é amiga nossa”, começou Scooby.

“Eu tinha bebido e não ia dirigir meu carro. O Leo, um amigo meu, falou: ‘Eu dirijo para você’. Essa amiga nossa pegou uma carona com a gente. Deve ter sido a pior carona da vida dela. Olhei agora e as pessoas estão pirando. Não é foto minha beijando ninguém ou de mão dada com ninguém. É andando do lado da pessoa na rua. Virou crime! (risos). As pessoas piraram mesmo”, completou o surfista.

Confira o vídeo divulgado nas redes sociais

MEU DEUS? Pedro Scooby deixou o aniversário de Vini Jr com uma mulher, que não é sua esposa pic.twitter.com/EQD95f7SuD — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 12, 2023

