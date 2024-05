Após rumores de traição, Belo nega existência de amante

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 11:25 Para compartilhar:

O relacionamento de Belo e Gracyanne Barbosa tem sido alvo de holofotes desde os rumores de traição por parte da musa fitness. Apesar disso, recentemente, o cantor também foi acusado de manter um relacionamento extraconjugal.

Segundo o “portal LeoDias”, amigos do artista teriam confirmado que ele tinha uma amante. A mulher — que seria modelo e empresária — teria, inclusive, sido presenteada pro Belo com um carro zero-quilômetro. Ainda de acordo com a publicação, os dois seriam comumente vistos em um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e teriam um envolvimento emocional intenso.

À IstoÉ Gente, Belo negou as afirmações por meio de sua assessoria. “Não temos conhecimento e não falaremos da vida pessoal do artista”, escreveu a equipe do cantor.