Após rumores de separação, Sabrina Sato e Duda Nagle passam fim de semana juntos

Sabrina Sato e Duda Nagle passaram o final de semana juntos em São Paulo, após rumores de que o casamento do casal estaria passando por uma crise. Numa foto compartilhada nos Stories do Instagram, a apresentadora e o ator posaram ao lado dos familiares e com a filha, Zoe, de 3 anos de idade.

Após Duda faltar de novo na comemoração de aniversário de Sabrina, levantou suspeitas de que o casal estaria passando uma por uma possível crise no casamento.

Além da ausência fisica, o que tem chamado atenção dos fãs do casal é a falta de troca de carinhos nas redes sociais. No dia do aniversário de Sabrina Sato, Nagle foi sucinto em suas palavras ao desejar felicitações para a amado: “Feliz aniversário @sabrinasato!! Muita saúde e sorte, muitos anos de vida, muitas felicidades!”, escreveu ele num post no Instagram.

Na ocasião, a assessoria de imprensa de Duda Nagle justificou que ele não teria ido a celebração por estar participando da gravação de uma novela no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Sabrina e Duda estão juntos desde de 2016 e são pais de Zoe, de 3 anos.

