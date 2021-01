Após rumores de affair, ex-BBB Hariany Almeida e Rezende se pronunciam

A ex-BBB Hariany Almeida apareceu em um jantar com o youtuber Rezende, que terminou recentemente um relacionamento com Gkay. Os dois foram flagrados juntos dentro de um carro, e levantaram rumores de um possível affair.

+ Caio Castro e Grazi Massafera tiram dias de folga em Noronha

+ Ex-BBB Gizelly Bicalho posa ao lado de Duda Reis e declara: “Amor não dói”

Para acabar com esperanças dos internautas e explicar o que aconteceu, os dois influencers se pronunciaram. “Deixar uma mulher pegar táxi meia-noite em uma cidade que ela não conhece nada? Isso que eu não acharia normal (risos)”, disse Rezende em seu Instagram. “Desculpa, mas prefiro seguir a educação que eu tenho! Prefiro decepcionar alguns, mas seguir com o que penso! Faria de novo, com certeza! Desculpem!!!”, continuou.

Hariany confirmou a história do amigo. “Gente, eu vim gravar aqui com a galera dele e saímos pra jantar. Vocês queriam que ele me deixasse ir embora à pé na chuva? (risos) Eu hein!”, contou a ex-BBB.

Veja também